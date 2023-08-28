9 удивительных гаджетов будущего, которыми наши внуки будут пользоваться каждый день

Человечество непрерывно двигается в будущее и пытается обеспечить себя там соответствующими по уровню развития технологиями. Давайте пофантазируем, какие гаджеты могут появиться в обозримом будущем. Эти девять технических устройств пока являются предметом научной фантастики, но они вполне могут стать повседневными предметами первой необходимости для наших внуков.

1. Передатчики мыслей — коммуникаторы

Разговариваете по видеосвязи? Фу, прошлый век! Новые коммуникаторы позволят людям отправлять свои мысли прямо в мозг вашего друга. Этот гаджет превратит отношения на расстоянии в телепатическое путешествие, которое соединит близких по всему миру одной лишь силой мысли. Конечно, придётся устанавливать фильтры, как и в чатах, чтобы к вам в голову не залетело что-нибудь лишнее.

2. Умное зеркало

В функционал умного зеркала будет входить оценка лиц пользователей, одежды и физического состояния. Фото © Shutterstock

В его функционал будет входить оценка лиц пользователей, одежды и физического состояния. В качестве "начинки" умного зеркала выступят камеры, Wi-Fi-адаптеры и специализированное программное обеспечение. Такое зеркало превратится в вашего персонального стилиста. Оно подберёт тон одежды, предложит аксессуары под настроение или предупредит, что в тонкой кофте выходить на улицу чревато простудой.

3. Голографические очки будущего

Не просто очки виртуальной реальности! Эти гаджеты будут проецировать голографические изображения прямо в ваше поле зрения, превращая повседневную жизнь в приключение с дополненной реальностью. Представьте, вы на экскурсии в музее, а вокруг оживают исторические личности. Или вы, например, прогуливаетесь по Древнему Риму, или являетесь свидетелем подписания Декларации независимости. Или смотрите интервью, а знаменитости сидят прямо возле вас! Эти очки произведут революцию в образовании и развлечениях.

4. Домашний 3D-принтер

Когда 3D-принтер появится в каждом доме, начнётся совершенно новая эра потребления. Фото © Shutterstock

Что можно распечатать на домашнем 3D-принтере? В принципе, всё что угодно. Начиная с детских игрушек, заканчивая небольшими предметами интерьера и утвари. Когда 3D-принтер появится в каждом доме, начнётся совершенно новая эра потребления.

5. Летающие капсулы

Наши внуки наконец-то попрощаются с пробками и усталостью от многочасовых поездок на дачу или в отпуск. Да здравствуют летающие капсулы! Наконец-то по воздуху смогут передвигаться не только богачи! Эти футуристические автомобили поднимутся в небо и пронесутся над городским хаосом. Капсулы совершат революцию в ежедневных поездках на работу, они упростят дорогу и превратят городские картинки за окошком в быструю смену небесных пейзажей.

6. Умная одежда

Одежда тоже станет умной — с солнечными панелями и возможностью заряжать многочисленные гаджеты будущего. Фото © Getty Images

Это что? Выпустят кроссовки как в фильме "Назад в будущее – 2" с автоматической шнуровкой, а не просто с подсветкой как в 2011 году? Ну, типа того! Американский бренд Tommy Hilfiger уже предложил добавить к своим курткам несколько солнечных панелей. В "Матрице" настаивали, что человек — это просто большая батарейка. В данном случае он ещё и зарядное устройство. Разработчики обещают, что такая куртка сможет зарядить сразу четыре девайса, которые подключаются через USB, с аккумуляторами на 1500 mAh. Страшно подумать, что будет с нашей одеждой дальше! Скорее всего, она будет бить током, когда мы нарушим ПДД…

7. Персональный метеорологический пузырь

Постоянно нужно носить с собой громоздкий зонт, под который всё равно попадает косой дождь? С вашими внуками такого не будет! Персональные метеорологические купола создают вокруг пузырь с климат-контролем. Дождь или ясная, но жаркая погода, пушистый или мокрый снег — ваш день всегда будет идеальным. Долой испорченные причёски и потные ноги! Пуховики и валенки станут так же неактуальны, как поездки на зимовку в тёплые страны.

8. Мгновенный переводчик

Мгновенные переводчики, которые в секунду расшифруют и переведут разговорную речь, разрушив все коммуникационные барьеры. Фото © Getty Images

Путешествовать по миру станет проще простого с универсальными языковыми переводчиками. Эти гаджеты мгновенно переведут разговорную речь, разрушив все коммуникационные барьеры, куда бы человек ни поехал. Вы будете комфортно заказывать суши в Токио и торговаться на марокканском рынке без знания языка той страны, где отдыхаете. Приятный бонус — этот гаджет будущего сможет переводить также и мысли животных на человеческий язык. Это ведь гениально!

9. Умный браслет для полной самодиагностики