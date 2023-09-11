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11 сентября, 03:32

"Знакомый мотив": Сборную России встретили в Дохе всеми любимой песней

Российскую сборную в Дохе напоили арабским кофе и сыграли "Дорогой длинною"

Футболистов российской сборной встретили в отеле Дохи как почётных гостей: сотрудники отеля угостили их арабским кофе и сыграли на фортепиано известный романс "Дорогой длинною". Соответствующее видео появилось в телеграм-канале сборной.

Российских футболистов в отеле в Дохе встречают песней "Дорогой длинною". Видео © t.me / Сборная России по футболу

На опубликованных кадрах видно, как тренер сборной Валерий Карпин входит в отель, после чего пианистка начинает играть "Дорогой длинною". Тренерский штаб и футболистов также ждали сотрудники, которые угостили их кофе.

"Тёплый прием. Знакомый мотив. Спасибо, Катар", — поблагодарили футболисты сотрудников отеля.

Российские футболисты сыграют со сборной Катара 12 сентября в 13:00 по Москве. Встреча пройдёт на стадионе "Эль-Джануб".

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Ранее сообщалось, что на товарищеский матч с национальной командой Катара в Доху отправились 25 футболистов сборной России во главе с Валерием Карпиным.

Обложка ©

t.me / Сборная России по футболу

Анатолий Симоненко
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