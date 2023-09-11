"Знакомый мотив": Сборную России встретили в Дохе всеми любимой песней

Футболистов российской сборной встретили в отеле Дохи как почётных гостей: сотрудники отеля угостили их арабским кофе и сыграли на фортепиано известный романс "Дорогой длинною". Соответствующее видео появилось в телеграм-канале сборной.

Российских футболистов в отеле в Дохе встречают песней "Дорогой длинною". Видео © t.me / Сборная России по футболу

На опубликованных кадрах видно, как тренер сборной Валерий Карпин входит в отель, после чего пианистка начинает играть "Дорогой длинною". Тренерский штаб и футболистов также ждали сотрудники, которые угостили их кофе.

"Тёплый прием. Знакомый мотив. Спасибо, Катар", — поблагодарили футболисты сотрудников отеля.

Российские футболисты сыграют со сборной Катара 12 сентября в 13:00 по Москве. Встреча пройдёт на стадионе "Эль-Джануб".