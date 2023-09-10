Карпин взял 25 футболистов на товарищеский матч сборной России против Катара

На товарищеский матч с национальной командой Катара в Доху отправились 25 футболистов сборной России, которых выбрал тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным. Список приводится в телеграм-канале команды.

Поединок с Катаром пройдёт 12 сентября в Аль-Вакре на стадионе "Эль-Джануб". Встреча начнётся в 18:15 по московскому времени. На эту игру отправились следующие футболисты: