Карпин взял 25 футболистов на товарищеский матч сборной России против Катара
Сборная России отправилась на товарищеский матч с Катаром с 25 футболистами
На товарищеский матч с национальной командой Катара в Доху отправились 25 футболистов сборной России, которых выбрал тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным. Список приводится в телеграм-канале команды.
Поединок с Катаром пройдёт 12 сентября в Аль-Вакре на стадионе "Эль-Джануб". Встреча начнётся в 18:15 по московскому времени. На эту игру отправились следующие футболисты:
Вратари: Михаил Кержаков ("Зенит", Санкт-Петербург), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва), Илья Помазун ("Урал", Екатеринбург), Матвей Сафонов ("Краснодар").
Защитники: Сергей Волков ("Краснодар"), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — "Спартак", Москва), Артём Макарчук ("Сочи"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо", Москва), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Головин ("Монако"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Фомин ("Динамо"), Александр Юшин ("Урал").
Нападающие: Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Фёдор Чалов (ЦСКА).
Напомним, 7 сентября сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче, который прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:1. За национальную команду дебютировало сразу 18 футболистов. Наша сборная ещё раз сыграет с египтянами 11 сентября.
T.me / teamrussia