Михаил Ведерников останется главой Псковской области

Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников побеждает на выборах губернатора, его кандидатуру поддержали 86,30% избирателей (167 250 человек). Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов УИК.

В выборах также участвовали Пётр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР и Игорь Романов от Партии роста. Стоит отметить, что никто из вышеуказанных политических деятелей не набрал более 7% голосов: Алексеенко поддержали 6,22% избирателей (12 058 человек), Минакова — 3,95% (7649 человек), а Романова — 2,36% (4582 человека).