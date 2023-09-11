Михаил Ведерников останется главой Псковской области
Псковский губернатор Михаил Ведерников побеждает на выборах с 86,3% голосов
Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников побеждает на выборах губернатора, его кандидатуру поддержали 86,30% избирателей (167 250 человек). Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов УИК.
В выборах также участвовали Пётр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР и Игорь Романов от Партии роста. Стоит отметить, что никто из вышеуказанных политических деятелей не набрал более 7% голосов: Алексеенко поддержали 6,22% избирателей (12 058 человек), Минакова — 3,95% (7649 человек), а Романова — 2,36% (4582 человека).
В то же время Избирательная комиссия Псковской области уточнила, что проголосовать за нового главу региона пришли 37,8% — 194 082 человека. Также в избиркоме напомнили, что губернатора избирают на пятилетний срок полномочий.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах.