"Единая Россия" получит 42 мандата из 50 в Заксобрании Забайкалья
Партии "Единая Россия" на выборах депутатов Заксобрания Забайкальского края достанется 42 мандата из 50. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной избирательной комиссии.
Выборы проводились по смешанной системе. Так, 25 депутатов избирались по одномандатным округам, а другие 25 — по партийным спискам. Как только все протоколы были обработаны, выяснилось, что "Единая Россия" лидирует по всем округам.
Согласно спискам, партия набрала 56,94% голосов, получив ещё 17 мест в Заксобрании. Четыре мандата достанутся ЛДПР, три — КПРФ, одно — "Справедливой России — Патриоты — За правду". А вот партии "Новые люди", "Коммунисты России", а также "Родина" не смогли преодолеть барьер в 5% и получить места в парламенте Забайкалья.
Явка на выборах составила 26,62%. Предыдущие выборы состоялись 9 сентября 2018 года, тогда явка была примерно 22%.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов одержал победу на губернаторских выборах в Магаданской области. Кресло сохранил и действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
ТАСС / Кирилл Кухмарь