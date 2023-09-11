"Единая Россия" получит 42 мандата из 50 в Заксобрании Забайкалья

Партии "Единая Россия" на выборах депутатов Заксобрания Забайкальского края достанется 42 мандата из 50. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной избирательной комиссии.

Выборы проводились по смешанной системе. Так, 25 депутатов избирались по одномандатным округам, а другие 25 — по партийным спискам. Как только все протоколы были обработаны, выяснилось, что "Единая Россия" лидирует по всем округам.

Согласно спискам, партия набрала 56,94% голосов, получив ещё 17 мест в Заксобрании. Четыре мандата достанутся ЛДПР, три — КПРФ, одно — "Справедливой России — Патриоты — За правду". А вот партии "Новые люди", "Коммунисты России", а также "Родина" не смогли преодолеть барьер в 5% и получить места в парламенте Забайкалья.