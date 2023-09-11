Озвучены итоги выборов в Народный совет ДНР
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет ДНР
"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики с результатом 78,03% голосов. Об этом свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов.
Согласно данным, "Единая Россия" получила 78,03% голосов, КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%. "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" набрала 3,27% голосов, а "Новые люди" — 5,14%.
"ЦИК обработал 100% протоколов, и можно сказать, что выборы в ДНР состоялись. По предварительной информации, никаких нарушений не зафиксировано. <…> Как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" я не могу не порадоваться результатам партии, они достаточно высокие — 78,03%", — заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
На данный момент уже известно, что "Единая Россия" также получила 39 мест из 50 в Народном совете ЛНР и победила на выборах в Заксобрание Запорожской области. На выборах депутатов в областную Думу Херсонской области политсила набрала 74,86% голосов избирателей.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах, идёт подсчёт голосов.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова