Озвучены итоги выборов в Народный совет ДНР

"Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики с результатом 78,03% голосов. Об этом свидетельствуют данные избиркома после обработки 100% протоколов.

"ЦИК обработал 100% протоколов, и можно сказать, что выборы в ДНР состоялись. По предварительной информации, никаких нарушений не зафиксировано. <…> Как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" я не могу не порадоваться результатам партии, они достаточно высокие — 78,03%", — заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.