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10 сентября, 17:42

Оглашены итоги выборов в Херсонской области по итогам обработки 100% протоколов

ЕР набрала 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов на Херсонщине

"Единая Россия" набрала 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов на выборах депутатов в областную думу Херсонской области. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 74,86%, КПРФ — 10,56%, ЛДПР — 8,27%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 5,03%", — сказала Захарова на заседании избирательной комиссии.

Таким образом, "Единая Россия" получила 28 депутатских мандатов, КПРФ — 4, ЛДПР — 3, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 1. Итоговая явка составила 65,14%.

"Более демократично, чем на Западе": Эксперт из Испании поделился впечатлениями о ходе выборов на Херсонщине

"Более демократично, чем на Западе": Эксперт из Испании поделился впечатлениями о ходе выборов на Херсонщине

Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них: "Выборы идут под дулом автоматов" и "Регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
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