Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, который был выдвинут от "Единой России", победил на выборах главы региона с 72,34% голосов. Соответствующие данные появились на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома.