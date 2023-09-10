Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки
Кузнецов набрал 72,34% после обработки 100% бюллетеней на выборах главы Чукотки
Владислав Кузнецов. Обложка © ТАСС / Александр Шимоткин
Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, который был выдвинут от "Единой России", победил на выборах главы региона с 72,34% голосов. Соответствующие данные появились на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома.
На втором месте Юлия Бутакова от ЛДПР — 15,84%, далее идут Владимир Гальцов от КПРФ — 5,23% и Александр Семериков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 4,14%.
Лайф напоминает: в марте российский лидер Владимир Путин назначил Кузнецова врио главы Чукотки. Ранее пост губернатора региона занимал Роман Копин, его отправили в отставку по собственному желанию. 11 июня "Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом от партии на пост руководителя региона. 19 июня он первым подал документы для участия в выборах.
С 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах.