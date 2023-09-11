Андрей Воробьёв побеждает на выборах главы Подмосковья

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв лидирует на выборах главы региона. Исходя из данных онлайн-табло ЦИК России следует, что по итогам обработки 100% протоколов он набирает 83,68% голосов.

За действующего главу Московской области от партии "Единая Россия" проголосовали более трёх миллионов человек — 3 078 424. Следом идёт коммунист Александр Наумов, набравший 234 212 голосов (6,37%). Представитель ЛДПР Кирилл Жигарев получил 177 210 голосов (4,82%), а Анатолий Никитин от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" набрал 149 262 голоса (4,06%).