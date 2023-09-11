Андрей Воробьёв побеждает на выборах главы Подмосковья
Воробьёв побеждает на выборах главы Подмосковья после обработки 100% протоколов
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Обложка © t.me / Воробьёв LIVE
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв лидирует на выборах главы региона. Исходя из данных онлайн-табло ЦИК России следует, что по итогам обработки 100% протоколов он набирает 83,68% голосов.
За действующего главу Московской области от партии "Единая Россия" проголосовали более трёх миллионов человек — 3 078 424. Следом идёт коммунист Александр Наумов, набравший 234 212 голосов (6,37%). Представитель ЛДПР Кирилл Жигарев получил 177 210 голосов (4,82%), а Анатолий Никитин от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" набрал 149 262 голоса (4,06%).
Предыдущие выборы губернатора Подмосковья состоялись 9 сентября 2018 года. Тогда Воробьёв получил 62,52% голосов.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён.