Собянин лидирует на выборах мэра Москвы по итогам обработки 99,77% протоколов
Собянин набирает 76,38% голосов на выборах мэра Москвы после обработки 99,77% протоколов
Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © Агентство "Москва" / Максим Мишин
Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы по итогам обработки 99,77% протоколов. Как передаёт ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ, действующий глава города получает 76,38% голосов.
"Выборы мэра Москвы. Предварительные итоги голосования. Протоколов УИК — 99,77%. Собянин Сергей Семёнович — "Единая Россия" — 2 496 540 [голосов] — 76,38%", — указано на экранах.
В Мосгоризбиркоме ранее сообщали, что, по предварительным данным, Собянин заручился поддержкой более двух миллионов граждан. А глава столичной избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила о рекордной явке на выборы мэра. По её словам, проголосовало более 3,28 миллиона человек.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов одержал победу на губернаторских выборах в Магаданской области. Кресло сохранил и действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук.