Кандидаты "Единой России" победили на довыборах в Госдуму по четырём округам

Кандидаты от "Единой России" одержали победу на довыборах в Государственную думу в четырёх одномандатных округах. Информация следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки всех протоколов.

В этом году довыборы в парламент проходили по четырём округам: № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), № 19 (Республика Крым), № 114 (Липецкая область) и № 56 (Дивногорск, Красноярский край).

Так, в округе № 16 депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов набрал 71,16% голосов, а председатель комитета по вопросам соцполитики горсовета Симферополя Юрий Нестеренко одержал победу в округе № 19 (68,71%) голосов.