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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 07:09

Кандидаты "Единой России" победили на довыборах в Госдуму по четырём округам

Кандидаты от "Единой России" одержали победу на довыборах в Государственную думу в четырёх одномандатных округах. Информация следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки всех протоколов.

В этом году довыборы в парламент проходили по четырём округам: № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), № 19 (Республика Крым), № 114 (Липецкая область) и № 56 (Дивногорск, Красноярский край).

Так, в округе № 16 депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов набрал 71,16% голосов, а председатель комитета по вопросам соцполитики горсовета Симферополя Юрий Нестеренко одержал победу в округе № 19 (68,71%) голосов.

Кроме того, депутат Липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов набрал 58,84% голосов в округе № 114, а замгубернатора Красноярского края Сергей Ерёмин получил 57,54% голосов в округе № 56.

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Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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