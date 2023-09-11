Кандидаты "Единой России" победили на довыборах в Госдуму по четырём округам
Кандидаты от "Единой России" одержали победу на довыборах в Государственную думу в четырёх одномандатных округах. Информация следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки всех протоколов.
В этом году довыборы в парламент проходили по четырём округам: № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), № 19 (Республика Крым), № 114 (Липецкая область) и № 56 (Дивногорск, Красноярский край).
Так, в округе № 16 депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов набрал 71,16% голосов, а председатель комитета по вопросам соцполитики горсовета Симферополя Юрий Нестеренко одержал победу в округе № 19 (68,71%) голосов.
Кроме того, депутат Липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов набрал 58,84% голосов в округе № 114, а замгубернатора Красноярского края Сергей Ерёмин получил 57,54% голосов в округе № 56.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах.
Агентство "Москва"