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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 04:51

"Соллерс" запустила производство новых пикапов ST6 во Владивостоке

Автомобиль "Соллерс" на Восточном экономическом форуме. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Автомобиль "Соллерс" на Восточном экономическом форуме. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Компания "Соллерс" запустила серийное производство пикапов ST6 на заводе, расположенном во Владивостоке, сообщает ТАСС с места проведения церемонии. Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в следующем году на предприятии планируется начать выпускать ещё одну модель.

"Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство ещё одной модели "Соллерс" в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", — рассказал министр.

В свою очередь, глава совета директоров Адиль Ширинов заявил, что в компании рассчитывают на высокий спрос на ST6 среди жителей Дальнего Востока. Поэтому, по словам предпринимателя, "Соллерс" запускает специальные предложения для приобретения автомобилей в ДФО.

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Ранее Лайф писал, что на автозаводе "Москвич" открылась серийная сборка новой модели автомобилей — седана "Москвич-6". Запустили производство мэр российской столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

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Андрей Соловьёв
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