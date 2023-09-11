"Соллерс" запустила производство новых пикапов ST6 во Владивостоке

Компания "Соллерс" запустила серийное производство пикапов ST6 на заводе, расположенном во Владивостоке, сообщает ТАСС с места проведения церемонии. Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в следующем году на предприятии планируется начать выпускать ещё одну модель.

"Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство ещё одной модели "Соллерс" в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", — рассказал министр.

В свою очередь, глава совета директоров Адиль Ширинов заявил, что в компании рассчитывают на высокий спрос на ST6 среди жителей Дальнего Востока. Поэтому, по словам предпринимателя, "Соллерс" запускает специальные предложения для приобретения автомобилей в ДФО.