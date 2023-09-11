Западные эксперты просчитались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте, написал корреспондент RT Чей Боуз на странице в социальной сети Х. По его мнению, западные страны восхищаются действиями РФ на Украине, хоть и неохотно.

"Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления. Первоначальная уверенность в том, что Россия в её нынешнем виде рухнет под давлением самого жёсткого режима санкций в истории, не оправдалась", — написал журналист.

Обозреватель добавил, что западные военные "неохотно восхищаются" тем, как российская сторона адаптирует свою стратегию на поле боя. Также Боуз подчеркнул, что поражение "доверенного лица Запада" — Украины — станет для Североатлантического альянса разрушительным, так как это полностью нивелирует весь престиж и репутацию военно-политического блока.