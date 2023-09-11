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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 05:00
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Журналист озвучил неожиданное мнение Запада о России

Журналист RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

Западные эксперты просчитались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте, написал корреспондент RT Чей Боуз на странице в социальной сети Х. По его мнению, западные страны восхищаются действиями РФ на Украине, хоть и неохотно.

"Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления. Первоначальная уверенность в том, что Россия в её нынешнем виде рухнет под давлением самого жёсткого режима санкций в истории, не оправдалась", — написал журналист.

Обозреватель добавил, что западные военные "неохотно восхищаются" тем, как российская сторона адаптирует свою стратегию на поле боя. Также Боуз подчеркнул, что поражение "доверенного лица Запада" — Украины — станет для Североатлантического альянса разрушительным, так как это полностью нивелирует весь престиж и репутацию военно-политического блока.

Запад осознал неизбежность победы России на Украине, заявили в США
Запад осознал неизбежность победы России на Украине, заявили в США

Ранее Лайф писал, что после поставки истребителей F-16 Киев будет вынужден изменить отношение к западным странам, так как получит всё возможное вооружение, что есть у государств НАТО. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

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VK / Минобороны РФ

Андрей Соловьёв
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