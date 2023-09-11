Цивилёв уверенно побеждает на выборах губернатора Кемеровской области

Действующий губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв ("Единая Россия") уверенно побеждает на выборах главы Кузбасса, его кандидатуру поддержали 85,24%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов УИК.

В выборах губернатора региона также участвовали Екатерина Грунтовая от КПРФ, Станислав Карпов от ЛДПР и Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Отметим, что никто из вышеуказанных политических деятелей не набрал более 6% голосов: Грунтовую поддержали 5,07% избирателей, Карпова — 4,55%, а Скворцова — 3,56%.