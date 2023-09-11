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11 сентября, 07:03

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей впервые с 1 сентября

Впервые с 1 сентября курс евро опустился ниже 104 рублей на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс европейской валюты с расчётами "завтра" на 9:26 снижается на один рубль, до 103,80 рубля, американского доллара — на 1,17 рубля, до 96,61 рубля. При этом юань упадёт до 13,21 рубля, подешевев на шесть копеек.

Курс юаня к доллару рухнул до минимума за 16 лет

Курс юаня к доллару рухнул до минимума за 16 лет

Ранее Лайф сообщал, что ЦБ разрешил банкам продавать населению доллары и евро, которые поступили к ним до 9 апреля 2022 года.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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