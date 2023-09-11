Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей впервые с 1 сентября

Впервые с 1 сентября курс евро опустился ниже 104 рублей на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс европейской валюты с расчётами "завтра" на 9:26 снижается на один рубль, до 103,80 рубля, американского доллара — на 1,17 рубля, до 96,61 рубля. При этом юань упадёт до 13,21 рубля, подешевев на шесть копеек.