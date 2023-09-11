На Сахалине женщину чуть не убила куриная кость, застрявшая в кишечнике

Сахалинские врачи удалили из кишечника женщины четырёхсантиметровую куриную кость. Пациентку на протяжении четырёх дней мучили боли в животе, после чего она попала в Охинскую ЦРБ, где медики и увидели инородное тело во время КТ.

Кость прошла по кишечнику почти 2,5 метра и была на подходе к толстой кишке, однако из-за спаек в брюшной полости продвинуться не смогла. Её нужно было срочно удалить из-за высокого риска развития перитонита. Местным врачам потребовалась помощь коллег из областного центра, с диагнозом хирургам помог определиться рентгенолог и заведующий центром лучевой диагностики КДЦ Дмитрий Пшекарский. Специалисты решили провести экстренную операцию — она длилась почти три часа.

"Обнаружить маленький предмет в кишечнике было сложно. Пальпаторно кость всё-таки удалось найти и изъять. Место перфорации было прикрыто брыжейкой, что привело к воспалительному процессу и ещё больше осложнило операцию. Пришлось выполнять резекцию поражённого участка кишечника", — отметил заведующий хирургическим отделением Охинской ЦРБ Андрей Мерена.

Своевременная помощь помогла женщине избежать осложнений, сейчас она ещё находится в больнице, однако её здоровью теперь ничего не угрожает.