Логопед объяснила, как распознать дислексию у ребёнка

Распознать у ребёнка проблемы с навыками письма и чтения можно с помощью диалога и пересказа. Подробнее об этом рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии МПСУ, директор реабилитационного центра "Логомед" Ольга Азова.

По словам специалиста, в пять лет у ребёнка уже богатый лексикон — до пяти-десяти тысяч слов. И даже если ребёнок может правильно произносить слова и целые фразы, склонять их по родам, числам, падежам, бывает так, что объединить их в единое смысловое целое у него не получается. Определить это можно с помощью пересказа.

"Можно пересказать сказку, можно дать серию картинок сюжетных, можно одну сюжетную картинку (это ещё сложнее). Ну, и высший пилотаж — диалог и монолог, насколько ребёнок может поддержать его", — объяснила Азова в эфире радио "Комсомольская правда".

К показателям дислексии эксперт отнесла некоординированность, плохое владение рукой, неумение "аналитически сделать простые функции" или неспособность ответить на вопрос. Иными словами, такие дети не смогут продолжить последовательность времён года или посчитать по порядку.