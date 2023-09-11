Памфилова рассказала о DDoS-атаках на сайт ЦИКа продолжительностью более 16 часов

Портал ЦИК за время выборов 8, 9 и 10 сентября пережил 175 тысяч кибератак. Об этом сообщила на брифинге в понедельник, 11 сентября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, это были "достаточно мощные, острые и сильные удары".

"Из них почти 90 тысяч — это воздействие высокой активности, били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде. Кроме того, наш сайт подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью, представьте себе, более 16 часов. Более 16 часов били в одно место со всей своей дурацкой мощью. Выдержали", — констатировала Памфилова.