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11 сентября, 09:58

Памфилова рассказала о DDoS-атаках на сайт ЦИКа продолжительностью более 16 часов

Глава ЦИК Памфилова: Портал избирательной комиссии пережил 175 тысяч кибератак

Портал ЦИК за время выборов 8, 9 и 10 сентября пережил 175 тысяч кибератак. Об этом сообщила на брифинге в понедельник, 11 сентября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, это были "достаточно мощные, острые и сильные удары".

"Из них почти 90 тысяч — это воздействие высокой активности, били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде. Кроме того, наш сайт подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью, представьте себе, более 16 часов. Более 16 часов били в одно место со всей своей дурацкой мощью. Выдержали", — констатировала Памфилова.

Явка на выборах в России оказалась рекордной с 2017 года

Явка на выборах в России оказалась рекордной с 2017 года

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось накануне в 20:00.

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Марина Калегина
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