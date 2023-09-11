"Просто неубиваема": Профессор рассказал о жутком примере борьбы с сибирской язвой

Целый корпус Института инфекционных болезней армии США замуровали, потому что другого эффективного способа побороть сибирскую язву не было. Об этом рассказал профессор вирусологии, доктор биологических наук Института клинической иммунологии СО РАН, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектор" Александр Чепурнов. В разговоре с "Царьградом" эксперт подчеркнул, что спора сибирской язвы очень устойчива и "просто неубиваема".

"В Институте инфекционных болезней армии США есть четырёхэтажный корпус, в котором они уже давно работали с сибирской язвой. Когда они решили прекратить там работы, они не то чтобы сделали там обработку эпидемиологическую, дезинфекцию и перепрофилировали его, они его замуровали", — отметил Чепурнов.

Эксперт добавил, что надёжно обработать помещения, в которых работали с сибирской язвой, невозможно. По словам специалиста, подобная история может случиться в любом российском регионе, так как во многих местах есть скотомогильники, где болезнь может десятилетиями ждать часа в виде спор бактерий. Чепурнов считает, что обратить внимание нужно и на район Каховской ГЭС. Прорыв дамбы привёл к затоплению территорий, в результате чего могло размыть скотомогильники.