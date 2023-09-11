В Приморье "крестили" два новых уникальных арктических танкера

Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень (Приморский край), где прошла церемония присвоения имён двум арктическим танкерам ледового класса.

"Крещение" танкеров "Валентин Пикуль" и "Алексей Косыгин" в Приморском крае. Видео © LIFE

"Сегодня значимое событие для судостроения. Имена будут присвоены двум танкерам. Нефтяной танкер будет носить имя писателя Валентина Пикуля. А танкер-газовоз назван в честь госдеятеля, председателя Совмина СССР, человека, который внёс огромный вклад в развитие Дальнего Востока, всей экономики", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, новые суда способны работать при экстремально низких температурах, перевозить большие объёмы нефти и газа. Путин пожелал экипажам попутного ветра и семь футов под килем.

Президент России Владимир Путин выступил в Приморье на церемонии присвоения имён двум арктическим танкерам ледового класса. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Валентин Пикуль" — единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6. Данное судно предназначено для перевозок нефти по Северному морскому пути. Благодаря высокому ледовому классу танкер способен без ледокольного сопровождения проходить через лёд толщиной до 1,7 метра. "Крёстной матерью" судна стала уроженка Приморья, герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова. Согласно традиции, она разбила бутылку шампанского о борт судна.

Арктический танкер "Алексей Косыгин". Обложка © LIFE

Второй танкер — газовоз ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин". Он является первым из трёх спущенных на воду судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Совкомфлот" для проекта "Арктик СПГ 2". Лишь несколько судостроительных предприятий в мире обладают технологией строительства газовозов. "Алексей Косыгин" может работать в условиях Арктики, преодолевая лёд толщиной более двух метров. "Крёстной матерью" этого судна стала заслуженный врач РФ, главврач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.