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11 сентября, 10:23

Возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске полностью выгорели три машины, ещё одна повреждена

На парковке у здания ГИБДД в Подольске полностью выгорели три автомобиля

<p>Сгоревшие машины в подмосковном Подольске. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56741" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сгоревшие машины в подмосковном Подольске. Обложка © SHOT

На парковке возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске полностью выгорели три автомобиля, ещё один повреждён. Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал SHOT.

Пожар на парковке возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске. Видео © SHOT

По его данным, также обгорели находившиеся рядом гараж и сарай. Огонь успел распространиться на площади около 80 квадратных метров. На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.

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На территории заповедника "Горки Ленинские" в Подмосковье начался пожар

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске местные жители наблюдают сильный пожар. Была информация, что горят автомобили рядом со зданием ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Иван Косицын
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