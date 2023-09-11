Возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске полностью выгорели три машины, ещё одна повреждена

На парковке возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске полностью выгорели три автомобиля, ещё один повреждён. Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал SHOT.

Пожар на парковке возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске. Видео © SHOT

По его данным, также обгорели находившиеся рядом гараж и сарай. Огонь успел распространиться на площади около 80 квадратных метров. На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.