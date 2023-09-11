Возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске полностью выгорели три машины, ещё одна повреждена
На парковке у здания ГИБДД в Подольске полностью выгорели три автомобиля
Сгоревшие машины в подмосковном Подольске. Обложка © SHOT
На парковке возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске полностью выгорели три автомобиля, ещё один повреждён. Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал SHOT.
Пожар на парковке возле здания ГИБДД в подмосковном Подольске. Видео © SHOT
По его данным, также обгорели находившиеся рядом гараж и сарай. Огонь успел распространиться на площади около 80 квадратных метров. На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске местные жители наблюдают сильный пожар. Была информация, что горят автомобили рядом со зданием ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.