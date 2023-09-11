Песков рассказал, что Киеву придётся сделать в случае возобновления переговоров
Песков: При возобновлении переговоров Киеву придётся признать сегодняшние реалии
При возобновлении переговорного процесса Киеву придётся признать реалии сегодняшнего дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В любом случае киевскому режиму придётся начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев в марте месяце [прошлого года] отказался от решения вопросов мирными средствами", — сказал он в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее Песков заявил, что на сегодняшний день предпосылок для возобновления переговоров с Украиной по-прежнему нет. Представитель Кремля также подчеркнул, что с самого начала спецоперации российская сторона, в частности и сам президент Владимир Путин, была открыта для ведения диалога с Киевом.