ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 10:34
6566

Песков рассказал, что Киеву придётся сделать в случае возобновления переговоров

Песков: При возобновлении переговоров Киеву придётся признать сегодняшние реалии

При возобновлении переговорного процесса Киеву придётся признать реалии сегодняшнего дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В любом случае киевскому режиму придётся начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев в марте месяце [прошлого года] отказался от решения вопросов мирными средствами", — сказал он в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Песков заявил, что на сегодняшний день предпосылок для возобновления переговоров с Украиной по-прежнему нет. Представитель Кремля также подчеркнул, что с самого начала спецоперации российская сторона, в частности и сам президент Владимир Путин, была открыта для ведения диалога с Киевом.

Блинкен назвал условие, при котором Киев сядет за стол переговоров
Блинкен назвал условие, при котором Киев сядет за стол переговоров
BannerImage

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar