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11 сентября, 10:34

Песков рассказал, что Киеву придётся сделать в случае возобновления переговоров

Песков: При возобновлении переговоров Киеву придётся признать сегодняшние реалии

При возобновлении переговорного процесса Киеву придётся признать реалии сегодняшнего дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В любом случае киевскому режиму придётся начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев в марте месяце [прошлого года] отказался от решения вопросов мирными средствами", — сказал он в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Песков заявил, что на сегодняшний день предпосылок для возобновления переговоров с Украиной по-прежнему нет. Представитель Кремля также подчеркнул, что с самого начала спецоперации российская сторона, в частности и сам президент Владимир Путин, была открыта для ведения диалога с Киевом.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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