Песков рассказал, что Киеву придётся сделать в случае возобновления переговоров

При возобновлении переговорного процесса Киеву придётся признать реалии сегодняшнего дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В любом случае киевскому режиму придётся начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев в марте месяце [прошлого года] отказался от решения вопросов мирными средствами", — сказал он в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).