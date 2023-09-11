ВС РФ уничтожили в Херсонской области пункт управления украинскими БПЛА
Минобороны: В Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими БПЛА
Российские войска уничтожили в районе населённого пункта Берислав Херсонской области пункт управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, в военном ведомстве указали, что за сутки на Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ было уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD".
Ранее Лайф писал, что ВС РФ с начала проведения СВО уничтожили тысячи беспилотников ВСУ, целью которых были как военные, так и гражданские объекты. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
VK / Минобороны России