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10 сентября, 15:36

В Совбезе заявили о тысячах уничтоженных дронов ВСУ на территории России с начала СВО

Замсекретаря Совбеза Коков: В России уничтожили тысячи дронов ВСУ с начала СВО

Российские войска с начала проведения спецоперации (СВО) уничтожили тысячи беспилотников ВСУ, целью которых были как военные, так и гражданские объекты. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Уничтожены тысячи украинских беспилотников, пытавшихся атаковать военные и гражданские объекты на территории России", — сказал Коков в интервью "Российской газете".

Также Коков сообщил, что с начала спецоперации на Украине в РФ было предотвращено свыше 70 крупных терактов.

В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

Ранее в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ атаковать Крым. Утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова. Позднее ещё один украинский беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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