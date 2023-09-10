В Совбезе заявили о тысячах уничтоженных дронов ВСУ на территории России с начала СВО
Замсекретаря Совбеза Коков: В России уничтожили тысячи дронов ВСУ с начала СВО
Российские войска с начала проведения спецоперации (СВО) уничтожили тысячи беспилотников ВСУ, целью которых были как военные, так и гражданские объекты. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
"Уничтожены тысячи украинских беспилотников, пытавшихся атаковать военные и гражданские объекты на территории России", — сказал Коков в интервью "Российской газете".
Также Коков сообщил, что с начала спецоперации на Украине в РФ было предотвращено свыше 70 крупных терактов.
Ранее в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ атаковать Крым. Утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова. Позднее ещё один украинский беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью.
ТАСС / Александр Полегенько