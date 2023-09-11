В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Соответствующее заявление прозвучало на стенде ведомства на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей нашей дорогой, прекрасной страны и её жителей", — отметила Попова.

Она добавила, что в 2023 году прогнозируется средний подъём заболеваемости, — он может начаться в ноябре или декабре. В российские регионы поставили около 45% от необходимого объёма вакцин. У участников ВЭФ есть возможность бесплатно привиться от гриппа и пройти обследование в медкабинете, который оборудован на стенде Роспотребнадзора.