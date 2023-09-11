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11 сентября, 11:14

Бетонная плита насмерть придавила девушку во время съёмки видео в Дагестане

В Дагестане девушка погибла при обрушении бетонной плиты у Чиркейской ГЭС

В Дагестане один человек погиб и один пострадал при обрушении бетонной плиты в районе Чиркейской ГЭС. Как сообщает SHOT, она рухнула на припаркованные машины и придавила людей, которые стояли возле неё.

Последствия обрушения стены Чиркейской ГЭС в Дагестане. Видео © Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН

По данным телеграм-канала, погибла 23-летняя Батюль Х., пострадал 24-летний Кирилл М. Плита резко обрушилась на "Ладу-гранту" и придавила стоявших рядом с ней молодых людей, которые занимались съёмками видеороликов для туристов. Сейчас тело погибшей девушки находится под завалами, а пострадавшего доставили в больницу в Буйнакске.

Чиркейская ГЭС расположена на реке Сулак у посёлка Дубки (Буйнакский район). Это самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе.

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Обложка ©

Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН

Никита Никонов
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