Бетонная плита насмерть придавила девушку во время съёмки видео в Дагестане
В Дагестане девушка погибла при обрушении бетонной плиты у Чиркейской ГЭС
В Дагестане один человек погиб и один пострадал при обрушении бетонной плиты в районе Чиркейской ГЭС. Как сообщает SHOT, она рухнула на припаркованные машины и придавила людей, которые стояли возле неё.
По данным телеграм-канала, погибла 23-летняя Батюль Х., пострадал 24-летний Кирилл М. Плита резко обрушилась на "Ладу-гранту" и придавила стоявших рядом с ней молодых людей, которые занимались съёмками видеороликов для туристов. Сейчас тело погибшей девушки находится под завалами, а пострадавшего доставили в больницу в Буйнакске.
Чиркейская ГЭС расположена на реке Сулак у посёлка Дубки (Буйнакский район). Это самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе.
Ранее в Дагестане восьмилетний мальчик погиб из-за верёвки во время игры во дворе. Она обвила шею ребёнка, и школьник не смог выбраться.
Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН