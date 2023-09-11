В Кремле опровергли слова Блинкена о неготовности Путина к переговорам по Украине

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена про неготовность президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам с Киевом по поводу конфликта не соответствует действительности. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности", — заявил он.

По словам Пескова, именно Москва приложила усилия для создания мирного плана в марте 2022 года. К тому же не Россия покинула в том же году стол переговоров. А ещё, добавил Песков, РФ "устами президента Путина" постоянно заявляет о своей готовности к мирному диалогу.