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11 сентября, 11:29

В Кремле опровергли слова Блинкена о неготовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Слова Блинкена про Путина и переговоры не соответствуют действительности

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена про неготовность президента РФ Владимира Путина к мирным переговорам с Киевом по поводу конфликта не соответствует действительности. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности", — заявил он.

По словам Пескова, именно Москва приложила усилия для создания мирного плана в марте 2022 года. К тому же не Россия покинула в том же году стол переговоров. А ещё, добавил Песков, РФ "устами президента Путина" постоянно заявляет о своей готовности к мирному диалогу.

Песков рассказал, что Киеву придётся сделать в случае возобновления переговоров

Песков рассказал, что Киеву придётся сделать в случае возобновления переговоров

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой. При этом Вашингтон, по его словам, якобы не видит намерений РФ перейти к диалогу об урегулировании конфликта на Украине.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Светлана Оперук
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