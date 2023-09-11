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11 сентября, 11:32

В небе над Курской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. В Минобороны РФ рассказали, что украинский БПЛА был уничтожен в понедельник, 11 сентября, примерно в 13:30 над Курской областью.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — добавили в МО РФ.

ВС РФ уничтожили в Херсонской области пункт управления украинскими БПЛА

ВС РФ уничтожили в Херсонской области пункт управления украинскими БПЛА

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Валуйском городском округе Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Getty Images / Pacific Press / Lev Radin

Иван Косицын
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