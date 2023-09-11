Врач посоветовала проветривать одеяло на балконе каждую неделю

Еженедельное проветривание одеяла на балконе поможет предотвратить размножение клещей. Такой совет дала врач-сомнолог Елена Царёва в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Также, по словам эксперта, раз в год стоит менять подушки.

"Клещи живут в постельном белье, но им нужен субстрат, чтобы там жить. Одного эпителия может не хватить, поэтому там, где есть пух и перья, это более вероятно. Там, где синтетические материалы, то там особо не зацепишься. Поэтому общие рекомендации от сомнологов — менять подушки раз в год. Если очень хочется, то можно ещё проветривать одеяло на балконе раз в неделю", — сказала Царёва.

Медик добавила, что менять постельное бельё раз в неделю нужно обязательно. При этом если человек сильно потеет, то менять постель можно и каждый день. Также специалист посоветовала гладить бельё, чтобы клещи и микроорганизмы не задерживались.