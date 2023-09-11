В России стало на 10 городов трудовой доблести больше

Список городов трудовой доблести пополнился ещё десятью населёнными пунктами России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Это звание получили Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Турчак: При поддержке ЕР и РВИО в 34 городах трудовой доблести установили стелы

Напомним, с идеей присвоить этим городам звание "Город трудовой доблести" выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Глава государства одобрил данную инициативу. Подробнее о подвигах этих населённых пунктов ранее рассказал глава РАН Геннадий Красников.