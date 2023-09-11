Думают о причинах смерти: Учёные раскрыли, почему вороны устраивают странные похороны
IFLScience: Вороны устраивают похороны собратьев для самозащиты
Вороны по-своему реагируют на смерть сородичей — они проводят своеобразные похороны, собираясь вокруг погибшей птицы. Причём у такого обряда существует и научное объяснение, выяснили учёные из Вашингтонского университета.
Специалисты отмечают, что у таких птиц довольно большой мозг, поэтому большинство представителей очень умны. Вороны даже между собой в стае могут обсудить, почему погиб их сородич. Начинается всё с того, что погибшего члена группы сначала замечает одна из птиц, которая затем издаёт сигналы тревоги, чтобы привлечь внимание собратьев. Через некоторое время вокруг тела образуется стая галдящих птиц. На протяжении 15-20 минут они общаются друг с другом и пытаются разобраться в причинах гибели для того, чтобы самим не стать покойником.
Во время экспериментов с мёртвыми птицами выяснилось, что вороны остро реагируют на объект, который связан с собратом. Так например, когда человек в маске несёт тело, то птицы воспринимают её образ как угрозу, уточняет IFLScience.
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