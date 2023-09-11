Путин запустил производство меди на крупнейшем в России Удоканском месторождении

Строительство ГМК на крупнейшем Удоканском месторождении, ресурсы которого составляют 26,7 миллиона тонн, началось в 2019 году. Комбинат введут в эксплуатацию в два этапа: сначала будут запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, а затем — все технологические линии гидрометаллургического завода. Мощность первой очереди ГМК позволит перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). При этом после того, как будет построена и начнёт работу вторая очередь ГМК, производительность возрастёт до 450 тысяч тонн меди в год с объёмом переработки до 50 млн тонн руды. Благодаря этому компания войдёт в десятку крупнейших мировых производителей. Ожидается, что вторая очередь будет запущена в 2028 году.