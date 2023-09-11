Врач Курлеева рассказала Лайфу, как отметит крестины танкера-"сына" "Алексей Косыгин"

Заслуженный врач России Татьяна Курлеева рассказала в беседе с Лайфом, как будет отмечать присвоение имени газовозу ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин". Медик стала его "крёстной матерью" сегодня на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье.

Курлеева — об экипаже газовоза ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин". Видео © LIFE

"Буду обмывать…, конечно, тем же фужером шампанского, с тем, который помогал мне в этом, с теми помощниками и, конечно же, с экипажем. Обязанности крёстной матери, наверное, заключаются в том, что, прежде всего, я желаю этому экипажу, чтобы у них всегда всё получалось... Считаю, что моё имя для экипажа будет именно путеводителем в этом направлении", — сказала Курлеева.

Также врач пожелала, чтобы у членов экипажа количество выходов в море совпадало с их возвращением к родному берегу, а дома ждала верная и надёжная семья. А ещё здоровья и много детей.

Напомним, 11 августа в Приморье "крестили" два новых уникальных арктических танкера. Так, "крёстной матерью" газовоза ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин" стала заслуженный врач РФ Татьяна Курлеева. Это судно является первым из трёх других спущенных на воду, которые строятся на ССК "Звезда". Также в центре внимания сегодня танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6. Его "крёстной матерью" стала космонавт Елена Серова.