Курс евро на Мосбирже опустился ниже 103 рублей впервые с 28 августа
Курс евро на Мосбирже, по данным торгов, опустился ниже 103 рублей впервые с 28 августа. Между тем курс доллара — меньше 96 рублей впервые с 1 сентября.
На 16:38 мск курс европейской валюты — 102,92 рубля (-1,88%). При этом доллар опустился до отметки в 95,88 рубля, потеряв 1,9%. Между тем курс юаня снизился до 13,117 рубля.
Сегодня утром Лайф писал, что курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей впервые с 1 сентября. Планировалось, что юань упадёт до 13,21 рубля, подешевев на шесть копеек.
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ТАСС / Сергей Бобылев