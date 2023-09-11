Курс евро на Мосбирже опустился ниже 103 рублей впервые с 28 августа

Курс евро на Мосбирже, по данным торгов, опустился ниже 103 рублей впервые с 28 августа. Между тем курс доллара — меньше 96 рублей впервые с 1 сентября.

На 16:38 мск курс европейской валюты — 102,92 рубля (-1,88%). При этом доллар опустился до отметки в 95,88 рубля, потеряв 1,9%. Между тем курс юаня снизился до 13,117 рубля.