Двум актрисам театра им. Вахтангова потребовалась медпомощь за последние два дня
Двум актрисам театра им. Вахтангова потребовалась медицинская помощь за последние двое суток. Одна из артисток госпитализирована, сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, заслуженная артистка России Агнесса Петерсон накануне упала в здании театра и получила сотрясение мозга. Медики госпитализировали её с закрытой черепно-мозговой травмой.
До этого стало плохо актрисе Лидии Вележевой. У неё резко упало артериальное давление. Сотрудники театра сразу вызвали скорую, но от госпитализации артистка отказалась. Медики поставили диагноз "расстройство вегетативной нервной системы".
Ранее актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что на самом деле ездил в больницу, чтобы сдать анализы. Таким образом он прокомментировал сообщения о госпитализации с жалобами на головные боли.
ТАСС / Антон Новодережкин