Двум актрисам театра им. Вахтангова потребовалась медпомощь за последние два дня

Двум актрисам театра им. Вахтангова потребовалась медицинская помощь за последние двое суток. Одна из артисток госпитализирована, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, заслуженная артистка России Агнесса Петерсон накануне упала в здании театра и получила сотрясение мозга. Медики госпитализировали её с закрытой черепно-мозговой травмой.

До этого стало плохо актрисе Лидии Вележевой. У неё резко упало артериальное давление. Сотрудники театра сразу вызвали скорую, но от госпитализации артистка отказалась. Медики поставили диагноз "расстройство вегетативной нервной системы".