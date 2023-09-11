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11 сентября, 13:45

Двум актрисам театра им. Вахтангова потребовалась медпомощь за последние два дня

Двум актрисам театра им. Вахтангова потребовалась медицинская помощь за последние двое суток. Одна из артисток госпитализирована, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, заслуженная артистка России Агнесса Петерсон накануне упала в здании театра и получила сотрясение мозга. Медики госпитализировали её с закрытой черепно-мозговой травмой.

До этого стало плохо актрисе Лидии Вележевой. У неё резко упало артериальное давление. Сотрудники театра сразу вызвали скорую, но от госпитализации артистка отказалась. Медики поставили диагноз "расстройство вегетативной нервной системы".

Дочь актрисы Ларисы Голубкиной заявила, что мать находится дома, а не в больнице

Дочь актрисы Ларисы Голубкиной заявила, что мать находится дома, а не в больнице

Ранее актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что на самом деле ездил в больницу, чтобы сдать анализы. Таким образом он прокомментировал сообщения о госпитализации с жалобами на головные боли.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Иван Косицын
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