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11 сентября, 14:59

Свыше 110 тысяч казаков участвовали в голосовании на выборах в 77 регионах России

Свыше 110 тысяч российских казаков в 77 регионах страны участвовали в голосовании на выборах представителей власти разных уровней. По мнению атамана Всероссийского казачьего общества, заместителя председателя Комитета по делам национальностей Государственной думы Николая Долуды, избиратели показали высокую активность не только в этой роли — около 12 тысяч вместе с правоохранителями и сотрудниками МЧС следили за порядком на участках.

"Казаки — и участники Великой Отечественной войны, кому за 90, и те совершеннолетние, кто только вступает в жизнь, — по-государственному, ответственно подошли к участию в выборах. За глав регионов и муниципалитетов проголосовали более 110 тысяч казаков. В их числе немало героев спецоперации, кто достойно выполнял боевые задачи на Красном Лимане, под Лисичанском, Артёмовском", — приводит слова Долуды пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

Он добавил, что отдавая голоса, казаки из Кубани, Дона, Крыма, Терека, Поволжья, Центральной России, Сибири и Дальнего Востока взяли на себя гражданскую ответственность за сделанный выбор. Долуда подчеркнул, что судьба страны решается сейчас не только на передовой, но и на "внутреннем фронте". По его мнению, промежуточные итоги голосования показывают, что граждане РФ выбирают победу.

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Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось 10 сентября в 20:00.

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ТАСС / Алексей Филиппов

Никита Осипов
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