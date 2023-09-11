Свыше 110 тысяч казаков участвовали в голосовании на выборах в 77 регионах России

Свыше 110 тысяч российских казаков в 77 регионах страны участвовали в голосовании на выборах представителей власти разных уровней. По мнению атамана Всероссийского казачьего общества, заместителя председателя Комитета по делам национальностей Государственной думы Николая Долуды, избиратели показали высокую активность не только в этой роли — около 12 тысяч вместе с правоохранителями и сотрудниками МЧС следили за порядком на участках.

"Казаки — и участники Великой Отечественной войны, кому за 90, и те совершеннолетние, кто только вступает в жизнь, — по-государственному, ответственно подошли к участию в выборах. За глав регионов и муниципалитетов проголосовали более 110 тысяч казаков. В их числе немало героев спецоперации, кто достойно выполнял боевые задачи на Красном Лимане, под Лисичанском, Артёмовском", — приводит слова Долуды пресс-служба Всероссийского казачьего общества.