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11 сентября, 14:34

Терапевт объяснил, почему бояться гриппа-2023 ещё рано, но делать прививки уже пора

Врач Жито: Вакцинация — это всё же главный вид защиты от гриппа

Говорить сегодня о вспышке гриппа преждевременно. Несмотря на то что в сентябре вирус действительно начинает циркулировать, пика заболеваемость достигает обычно только к декабрю. Об этом Лайфу рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники "Мпрофико" Алексей Жито. Тем не менее он призвал уже сейчас вакцинироваться, пить витамины и больше отдыхать.

"По распространению гриппа график выглядит примерно так: в сентябре он начинает циркулировать, в октябре происходит распространение — и дальше к ноябрю-декабрю, как правило, возникает непосредственно пик заболеваемости, когда мы видим и госпитализации, и тяжёлое течение", — отметил собеседник Лайфа.

По словам врача, циркулирующие сегодня штаммы относятся к средним по уровню опасности. Однако вирус может приобрести необычные черты и стать более опасным (но всё же не настолько, как ковид в самом тяжёлом проявлении).

"Если говорить об особенностях, то они могут касаться новых белковых рецепторов, которые могут как более легко передаваться от одного человека к другому, так и вызывать более тяжёлое заболевание, но при этом тяжесть будет ни в коем случае несоизмерима с тяжёлым коронавирусом, потому что вирус гриппа давно находится в популяции человека", — добавил терапевт.

Защищаться от гриппа Жито посоветовал с помощью следующих способов:

  • вакцинация — это всё же главный вид защиты;
  • витаминотерапия и приём биологически активных веществ по рекомендации врача;
  • соблюдение режима труда и отдыха и сон;
  • обильный питьевой режим;
  • ограничение мучного и сладкого;
  • дыхательная гимнастика, физкультура, закаливание (но не радикальное).
Россиянам объяснили, почему уже сейчас нужно вакцинироваться от гриппа

Россиянам объяснили, почему уже сейчас нужно вакцинироваться от гриппа

Напомним, 11 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. В 2023 году прогнозируется средний подъём заболеваемости — он может начаться в ноябре или декабре, подтвердила Попова. В российские регионы уже поставили около 45% от необходимого объёма вакцин.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Годуненко
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