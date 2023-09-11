Терапевт объяснил, почему бояться гриппа-2023 ещё рано, но делать прививки уже пора
Врач Жито: Вакцинация — это всё же главный вид защиты от гриппа
Говорить сегодня о вспышке гриппа преждевременно. Несмотря на то что в сентябре вирус действительно начинает циркулировать, пика заболеваемость достигает обычно только к декабрю. Об этом Лайфу рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники "Мпрофико" Алексей Жито. Тем не менее он призвал уже сейчас вакцинироваться, пить витамины и больше отдыхать.
"По распространению гриппа график выглядит примерно так: в сентябре он начинает циркулировать, в октябре происходит распространение — и дальше к ноябрю-декабрю, как правило, возникает непосредственно пик заболеваемости, когда мы видим и госпитализации, и тяжёлое течение", — отметил собеседник Лайфа.
По словам врача, циркулирующие сегодня штаммы относятся к средним по уровню опасности. Однако вирус может приобрести необычные черты и стать более опасным (но всё же не настолько, как ковид в самом тяжёлом проявлении).
"Если говорить об особенностях, то они могут касаться новых белковых рецепторов, которые могут как более легко передаваться от одного человека к другому, так и вызывать более тяжёлое заболевание, но при этом тяжесть будет ни в коем случае несоизмерима с тяжёлым коронавирусом, потому что вирус гриппа давно находится в популяции человека", — добавил терапевт.
Защищаться от гриппа Жито посоветовал с помощью следующих способов:
- вакцинация — это всё же главный вид защиты;
- витаминотерапия и приём биологически активных веществ по рекомендации врача;
- соблюдение режима труда и отдыха и сон;
- обильный питьевой режим;
- ограничение мучного и сладкого;
- дыхательная гимнастика, физкультура, закаливание (но не радикальное).
Напомним, 11 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. В 2023 году прогнозируется средний подъём заболеваемости — он может начаться в ноябре или декабре, подтвердила Попова. В российские регионы уже поставили около 45% от необходимого объёма вакцин.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев