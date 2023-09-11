В России предложили продавать живой квас по паспорту, как пиво

Живой квас, попадая на полки магазинов, продолжает бродить, в результате чего этот напиток становится алкогольным. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

В разговоре с телеканалом "Звезда" эксперт пояснил, что процесс брожения будет продолжаться, если не выполнен процесс пастеризации. Это приводит к повышению доли спирта в продукте (для кваса допустимая норма 1,2%). По словам Шапкина, если алкоголя в напитке больше, то его стоит продавать по паспорту, как пиво, а также запретить торговать им вблизи школ и детских садов.

"Обращаем внимание, что родителям нельзя покупать это детям, живой квас, потому что ребёнок может пойти в школу как после бутылки пива. Девятилетний ребёнок, которого поят квасом, который фактически содержит алкоголь. Рассчитывать, что у него будет всё хорошо со здоровьем, не надо", — сказал глава Национального союза защиты прав потребителей.

Эксперт также призвал взрослых быть осторожными с живым квасом перед тем, как сесть за руль.