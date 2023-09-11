"Что конфиденциальное?": Путин призвал главу Приморья "не секретить" планы развития региона

Президент России Владимир Путин порекомендовал главе Приморского края Олегу Кожемяко не скрывать планы развития региона. В ходе совещания по развитию дальневосточных городов после доклада губернатора президент обратил внимание на то, что в презентации Кожемяко почти на каждом слайде было написано "Строго конфиденциально".

"Что здесь конфиденциальное? Наоборот, надо публично обсуждать. Что вы сейчас, собственно говоря, и делаете. Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны", — подчеркнул Путин.