"Что конфиденциальное?": Путин призвал главу Приморья "не секретить" планы развития региона
Путин призвал главу Приморья Кожемяко "не секретить" планы развития региона
Президент России Владимир Путин порекомендовал главе Приморского края Олегу Кожемяко не скрывать планы развития региона. В ходе совещания по развитию дальневосточных городов после доклада губернатора президент обратил внимание на то, что в презентации Кожемяко почти на каждом слайде было написано "Строго конфиденциально".
"Что здесь конфиденциальное? Наоборот, надо публично обсуждать. Что вы сейчас, собственно говоря, и делаете. Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны", — подчеркнул Путин.
Как сообщал Лайф, Кожемяко, выдвигавшийся на пост губернатора Приморья от "Единой России", набрал 72,78% голосов после обработки 100% протоколов на выборах. За этот пост также боролись кандидаты от ЛДПР, "Коммунистов России", "Справедливой России" и "Казачьей партии".