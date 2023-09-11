В Приморье на выборах побеждает действующий губернатор Олег Кожемяко

Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на губернаторских выборах в регионе. По итогам обработки 100% протоколов, кандидат от партии "Единая Россия" набрал 72,78% голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

За губернаторское кресло также боролись кандидат от ЛДПР Инна Кошелева (9,83%), Александр Андони от "Коммунистов России" (5,94%), Кирилл Рудюк от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (4,77%), а также Денис Ковалёв от "Казачьей партии" (3,89%).

Кожемяко является губернатором Приморского края с 2018 года. С 2005 по 2007 год он возглавлял ныне не существующий Корякский автономный округ (сейчас находится в составе Камчатского края), а с 2008-го по 2015-й был главой Амурской области. С 2015 по 2018 год он возглавлял Сахалинскую область. Стоит заметить, что Кожемяко — единственный российский губернатор, возглавлявший четыре региона.