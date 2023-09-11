В Приморье на выборах побеждает действующий губернатор Олег Кожемяко
Губернатор Приморья Кожемяко набрал 72,78% голосов после обработки 100% протоколов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Обложка © Правительство Приморского края
Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на губернаторских выборах в регионе. По итогам обработки 100% протоколов, кандидат от партии "Единая Россия" набрал 72,78% голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
За губернаторское кресло также боролись кандидат от ЛДПР Инна Кошелева (9,83%), Александр Андони от "Коммунистов России" (5,94%), Кирилл Рудюк от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (4,77%), а также Денис Ковалёв от "Казачьей партии" (3,89%).
Кожемяко является губернатором Приморского края с 2018 года. С 2005 по 2007 год он возглавлял ныне не существующий Корякский автономный округ (сейчас находится в составе Камчатского края), а с 2008-го по 2015-й был главой Амурской области. С 2015 по 2018 год он возглавлял Сахалинскую область. Стоит заметить, что Кожемяко — единственный российский губернатор, возглавлявший четыре региона.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов одержал победу на губернаторских выборах в Магаданской области. Кресло сохранил и действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук.