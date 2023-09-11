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10 сентября, 21:33

В Приморье на выборах побеждает действующий губернатор Олег Кожемяко

Губернатор Приморья Кожемяко набрал 72,78% голосов после обработки 100% протоколов

<p>Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Обложка © <a href="https://primorsky.ru/news/285552/?sphrase_id=6345998" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Приморского края</a></p>

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Обложка © Правительство Приморского края

Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на губернаторских выборах в регионе. По итогам обработки 100% протоколов, кандидат от партии "Единая Россия" набрал 72,78% голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

За губернаторское кресло также боролись кандидат от ЛДПР Инна Кошелева (9,83%), Александр Андони от "Коммунистов России" (5,94%), Кирилл Рудюк от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (4,77%), а также Денис Ковалёв от "Казачьей партии" (3,89%).

Кожемяко является губернатором Приморского края с 2018 года. С 2005 по 2007 год он возглавлял ныне не существующий Корякский автономный округ (сейчас находится в составе Камчатского края), а с 2008-го по 2015-й был главой Амурской области. С 2015 по 2018 год он возглавлял Сахалинскую область. Стоит заметить, что Кожемяко — единственный российский губернатор, возглавлявший четыре региона.

Глава Амурской области Орлов сохраняет за собой кресло губернатора по итогам выборов

Глава Амурской области Орлов сохраняет за собой кресло губернатора по итогам выборов

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов одержал победу на губернаторских выборах в Магаданской области. Кресло сохранил и действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Оксана Попова
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