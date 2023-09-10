Глава Амурской области Орлов сохраняет за собой кресло губернатора по итогам выборов

Действующий глава Амурской области Василий Орлов побеждает на губернаторских выборах в регионе по итогам обработки 100% бюллетеней с результатом 82,38%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК. Кандидат был выдвинут партией "Единая Россия".

Согласно данным, выдвинутый от КПРФ кандидат Борис Белобородов получает 7,9% голосов, а Евгений Завгородний от "Справедливой России – Патриоты – За правду" — 3,59% голосов. Кандидаты от "Коммунистов России" и "Новых людей" набрали 2,06% и 2,25% соответственно.