Глава Амурской области Орлов сохраняет за собой кресло губернатора по итогам выборов
Глава Амурской области Орлов набирает 82,38% голосов после обработки 100% протоколов
Глава Амурской области Василий Орлов. Обложка © t.me / Амурская область
Действующий глава Амурской области Василий Орлов побеждает на губернаторских выборах в регионе по итогам обработки 100% бюллетеней с результатом 82,38%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК. Кандидат был выдвинут партией "Единая Россия".
Согласно данным, выдвинутый от КПРФ кандидат Борис Белобородов получает 7,9% голосов, а Евгений Завгородний от "Справедливой России – Патриоты – За правду" — 3,59% голосов. Кандидаты от "Коммунистов России" и "Новых людей" набрали 2,06% и 2,25% соответственно.
В мае 2018 года российский лидер Владимир Путин назначил Орлова врио губернатора Амурской области. 9 сентября того же года, в единый день голосования, он победил на выборах главы региона с 55,6% голосов избирателей.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов победил на губернаторских выборах Магаданской области. Кресло сохранил действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук.