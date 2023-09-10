Регион

Уведомления отключены

10 сентября, 20:51

Глава Амурской области Орлов сохраняет за собой кресло губернатора по итогам выборов

Глава Амурской области Орлов набирает 82,38% голосов после обработки 100% протоколов

<p>Глава Амурской области Василий Орлов. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/amurobl_official/6542" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Амурская область </a></p>

Глава Амурской области Василий Орлов. Обложка © t.me / Амурская область

Действующий глава Амурской области Василий Орлов побеждает на губернаторских выборах в регионе по итогам обработки 100% бюллетеней с результатом 82,38%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК. Кандидат был выдвинут партией "Единая Россия".

Согласно данным, выдвинутый от КПРФ кандидат Борис Белобородов получает 7,9% голосов, а Евгений Завгородний от "Справедливой России – Патриоты – За правду" — 3,59% голосов. Кандидаты от "Коммунистов России" и "Новых людей" набрали 2,06% и 2,25% соответственно.

В мае 2018 года российский лидер Владимир Путин назначил Орлова врио губернатора Амурской области. 9 сентября того же года, в единый день голосования, он победил на выборах главы региона с 55,6% голосов избирателей.

ЦИК: Собянин набирает 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов

ЦИК: Собянин набирает 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах. Сейчас идёт подсчёт голосов, однако в некоторых регионах он уже завершён. Так, на данный момент известно, что Владислав Кузнецов победил на выборах главы Чукотки, а Сергей Носов победил на губернаторских выборах Магаданской области. Кресло сохранил действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Оксана Попова
  • Новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Региональные власти
  • Политика
  • Амурская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров