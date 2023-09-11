Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что у президента страны Владимира Зеленского и его семьи, а также у руководителя главного управления разведки Министерства обороны Незалежной Кирилла Буданова есть гражданство Великобритании.

"Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского [Андрей] Ермак, начальник контрразведки [Александр] Поклад, экс-министр МО [Алексей] Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство", — написал Кива в телеграм-канале.

Он добавил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своё время получили гражданство США.

"Каждый из тех, кто сегодня напрямую участвует в геноциде украинского народа и причастен к уничтожению Украины в целом, обеспечен гарантиями и защитой стран НАТО", — констатировал Кива.

По его мнению, когда "украинцы закончатся" и участвовать в боевых действиях будет некому, представители киевской власти уедут в США или Британию и будут тратить "заработанные на войне" деньги.