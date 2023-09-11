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11 сентября, 15:41

Россиянам рассказали, со скольких литров кваса можно опьянеть

Нутрициолог Писарева: Если за час выпить два-три литра кваса, можно опьянеть

Если за час выпить два-три литра кваса, то можно по-настоящему опьянеть. При этом, как рассказала нутрициолог Ирина Писарева, количество алкоголя в этом напитке может увеличиться, если его неправильно хранить.

"Если очень нагревается автомобиль, когда квас перевозится, либо в магазине он находится на солнце, попадают прямые солнечные лучи, то он может бродить, а содержание в нём алкоголя повышается", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

В заключение специалист отметила, что квас представляет опасность для людей, у которых проблемы с ЖКТ, включая гастрит и язву желудка. Также от этого напитка следует воздерживаться диабетикам и страдающим лишним весом, поскольку в нём содержится много сахара.

Врач объяснил, сколько кваса можно выпивать в день

Врач объяснил, сколько кваса можно выпивать в день

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предложил продавать живой квас по паспорту, как пиво. Как он пояснил, данный напиток, попадая на полки, продолжает бродить, переходя в алкогольную продукцию, если технологически в нём не остановлено брожение и не выполнен процесс пастеризации.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Наталья Исакова
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