Россиянам рассказали, со скольких литров кваса можно опьянеть

Если за час выпить два-три литра кваса, то можно по-настоящему опьянеть. При этом, как рассказала нутрициолог Ирина Писарева, количество алкоголя в этом напитке может увеличиться, если его неправильно хранить.

"Если очень нагревается автомобиль, когда квас перевозится, либо в магазине он находится на солнце, попадают прямые солнечные лучи, то он может бродить, а содержание в нём алкоголя повышается", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

В заключение специалист отметила, что квас представляет опасность для людей, у которых проблемы с ЖКТ, включая гастрит и язву желудка. Также от этого напитка следует воздерживаться диабетикам и страдающим лишним весом, поскольку в нём содержится много сахара.