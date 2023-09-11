Россиянам рассказали, со скольких литров кваса можно опьянеть
Нутрициолог Писарева: Если за час выпить два-три литра кваса, можно опьянеть
Если за час выпить два-три литра кваса, то можно по-настоящему опьянеть. При этом, как рассказала нутрициолог Ирина Писарева, количество алкоголя в этом напитке может увеличиться, если его неправильно хранить.
"Если очень нагревается автомобиль, когда квас перевозится, либо в магазине он находится на солнце, попадают прямые солнечные лучи, то он может бродить, а содержание в нём алкоголя повышается", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".
В заключение специалист отметила, что квас представляет опасность для людей, у которых проблемы с ЖКТ, включая гастрит и язву желудка. Также от этого напитка следует воздерживаться диабетикам и страдающим лишним весом, поскольку в нём содержится много сахара.
Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предложил продавать живой квас по паспорту, как пиво. Как он пояснил, данный напиток, попадая на полки, продолжает бродить, переходя в алкогольную продукцию, если технологически в нём не остановлено брожение и не выполнен процесс пастеризации.
ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков