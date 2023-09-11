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11 сентября, 15:50

Кустарный самолёт-амфибия "забрался" на дерево в ходе испытаний в Подмосковье

SHOT: В подмосковном Марфине нашли застрявший на дереве самодельный самолёт

<p>В подмосковном Марфине нашли застрявший на дереве самодельный самолёт. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В подмосковном Марфине нашли застрявший на дереве самодельный самолёт. Фото © SHOT

Житель подмосковного села Марфино заметил неизвестный аппарат, застрявший в ветках дерева возле Малого Ивановского шоссе. Прибывшие экстренные службы сняли находку с дерева и осмотрели — это оказалась самоделка из дерева и пластика, пишет SHOT.

Владельца нашли очень скоро, им оказался 39-летний местный Кулибин. Он сделал самолёт-гидроплан, который запускается с воды, примерно полгода назад. Материалы использовал нехитрые — всё, что нашлось в гараже. В качестве испытания он запустил самоделку с ближайшего пруда, но полёт завершился неудачно: самолёт-амфибия застрял на верхушке дерева.

По факту "воздушного происшествия" проводится проверка.

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Алексей Берковиц
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