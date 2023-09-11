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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 16:42
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Вдова уничтоженного на СВО правосека* призвала не ждать победы Киева

Вдова правосека* Михайлова: Победы Украины не будет ни завтра, ни через год

Украинские военные несут большие потери, успехов на передовой не наблюдается, поэтому победы ВСУ ждать не стоит. Об этом заявила глава медслужбы украинского батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

"Мы несём большие потери. Никакой романтики в этом нет. Победы не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год", — отметила она в ходе выступления на форуме "Ялтинская экономическая стратегия" в Киеве.

По мнению Михайловой, граждане Незалежной пребывают в расслабленности, так как постоянно слышат о том, что победа скоро наступит, пишет EADaily.

Алина Михайлова — вдова бойца "Правого сектора"*, который был уничтожен в ходе специальной военной операции (СВО) — он воевал в Донбассе с 2014 года. Его позывной и лёг в основу названия "Волки Да Винчи".

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Ранее сам же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не закончится хеппи-эндом. Он подчеркнул, что войска Незалежной потеряли много людей.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Getty Images / Ercin Erturk

Никита Осипов
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