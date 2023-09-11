"Шёл за цветами": Военкор Дубовой трагически погиб в Донецке

В Донецке погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Его сбила машина, сообщил в своём телеграм-канале журналист Александр Коц.

Кадры с места гибели в ДТП в Донецке военного корреспондента Геннадия Дубового. Видео © Telegram / rian_ru

"В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Сбила машина. Вечная память", — написал Коц.

Информацию о гибели Дубового также подтверждают телеграм-канал "Zаписки Vетерана" и РИА "Новости" со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского. По словам парламентария, военкор погиб, когда шёл за цветами.

"Да, его сбила машина. Он пошёл за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал её с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила", — сказал Бердичевский.

Трагедия произошла на перекрёстке бульвара Шевченко и улицы Артёма, на месте гибели военкора были рассыпаны цветы.

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