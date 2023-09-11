Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 17:44

ВСУ ударили беспилотниками по паспортному столу и жилому дому в Энергодаре

Украинские войска ударили беспилотниками по паспортному столу и жилому дому в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырёх ударов. Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий — по паспортному столу. Ещё один взорвался буквально несколько минут назад", — написал Рогов.

Пострадавших в результате атаки нет, несколько БПЛА было ликвидировано, сообщили в местной администрации.

В небе над Курской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

В небе над Курской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

Ранее Рогов сообщил, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ "во второй Артёмовск". По его словам, в этом районе украинская армия теряет наиболее подготовленные подразделения.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров