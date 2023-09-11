ВСУ ударили беспилотниками по паспортному столу и жилому дому в Энергодаре

Украинские войска ударили беспилотниками по паспортному столу и жилому дому в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырёх ударов. Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий — по паспортному столу. Ещё один взорвался буквально несколько минут назад", — написал Рогов.

Пострадавших в результате атаки нет, несколько БПЛА было ликвидировано, сообщили в местной администрации.