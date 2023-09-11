Туристка сорвалась с крутого горного склона в Карачаево-Черкесии
ГУ МЧС: В КЧР спасатели эвакуировали туристку после срыва с горного склона
Туристка из Москвы сорвалась с крутого горного склона на перевале Загедан в Карачаево-Черкесии. Как сообщает пресс-служба МЧС России, с помощью вертолёта пострадавшую эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где её передали врачам.
Кадры эвакуации туристки, которая сорвалась с крутого склона на перевале Загедан в КРЧ. Видео © Telegram / МЧС России
Как рассказали в ведомстве, женщина в составе группы из шестерых москвичей путешествовала по горам в Урупском районе. После обращения туристов в экстренные службы к месту происшествия прибыли 11 спасателей. Чтобы добраться до пострадавшей, им потребовалось преодолеть по горам 15 километров. Какие травмы получила туристка и в каком она сейчас состоянии, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии туристка погибла при попытке сделать селфи на водопаде. Свидетелем происшествия стал местный житель, который вызвал поисково-спасательный отряд. Женщина от полученных травм скончалась на месте.
Кадр из видео Telegram / МЧС России