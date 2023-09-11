Туристка сорвалась с крутого горного склона в Карачаево-Черкесии

Туристка из Москвы сорвалась с крутого горного склона на перевале Загедан в Карачаево-Черкесии. Как сообщает пресс-служба МЧС России, с помощью вертолёта пострадавшую эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где её передали врачам.

Как рассказали в ведомстве, женщина в составе группы из шестерых москвичей путешествовала по горам в Урупском районе. После обращения туристов в экстренные службы к месту происшествия прибыли 11 спасателей. Чтобы добраться до пострадавшей, им потребовалось преодолеть по горам 15 километров. Какие травмы получила туристка и в каком она сейчас состоянии, не уточняется.