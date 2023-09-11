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11 сентября, 18:10

Туристка сорвалась с крутого горного склона в Карачаево-Черкесии

ГУ МЧС: В КЧР спасатели эвакуировали туристку после срыва с горного склона

Туристка из Москвы сорвалась с крутого горного склона на перевале Загедан в Карачаево-Черкесии. Как сообщает пресс-служба МЧС России, с помощью вертолёта пострадавшую эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где её передали врачам.

Кадры эвакуации туристки, которая сорвалась с крутого склона на перевале Загедан в КРЧ. Видео © Telegram / МЧС России

Как рассказали в ведомстве, женщина в составе группы из шестерых москвичей путешествовала по горам в Урупском районе. После обращения туристов в экстренные службы к месту происшествия прибыли 11 спасателей. Чтобы добраться до пострадавшей, им потребовалось преодолеть по горам 15 километров. Какие травмы получила туристка и в каком она сейчас состоянии, не уточняется.

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Ранее сообщалось, что в Ингушетии туристка погибла при попытке сделать селфи на водопаде. Свидетелем происшествия стал местный житель, который вызвал поисково-спасательный отряд. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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