На набережной канала Грибоедова и территории у храма Спаса на Крови в Центральном районе Санкт-Петербурга инспекторы провели рейд для борьбы с незаконной торговлей. Об этом заявили в местной администрации.

В центре Санкт-Петербурга инспекторы прогнали незаконных торговцев сувенирами. Фото © Telegram / Центр. Новости

"Пресечена незаконная торговая деятельность трёх точек. Составлено три протокола по статье 44 Закона Санкт-Петербурга № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", — приводит фрагмент сообщения телеканал "Санкт-Петербург".

Горожан призвали не покупать товары сомнительного качества и тем самым не поощрять такую незаконную торговлю.