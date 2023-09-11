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11 сентября, 18:49

В центре Санкт-Петербурга инспекторы прогнали незаконных торговцев сувенирами

<p>В центре Санкт-Петербурга инспекторы прогнали незаконных торговцев сувенирами. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/centr78/11011" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр. Новости</a></p>

В центре Санкт-Петербурга инспекторы прогнали незаконных торговцев сувенирами. Обложка © Telegram / Центр. Новости

На набережной канала Грибоедова и территории у храма Спаса на Крови в Центральном районе Санкт-Петербурга инспекторы провели рейд для борьбы с незаконной торговлей. Об этом заявили в местной администрации.

В центре Санкт-Петербурга инспекторы прогнали незаконных торговцев сувенирами. Фото © Telegram / Центр. Новости

В центре Санкт-Петербурга инспекторы прогнали незаконных торговцев сувенирами. Фото © Telegram / Центр. Новости

"Пресечена незаконная торговая деятельность трёх точек. Составлено три протокола по статье 44 Закона Санкт-Петербурга № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", — приводит фрагмент сообщения телеканал "Санкт-Петербург".

Горожан призвали не покупать товары сомнительного качества и тем самым не поощрять такую незаконную торговлю.

В Минводах таможенники изъяли у пассажирки 500 поддельных серебряных украшений

В Минводах таможенники изъяли у пассажирки 500 поддельных серебряных украшений

А ранее Лайф предупреждал, что вывоз некоторых сувениров из-за границы запрещён. Безобидные на первый взгляд подарки могут обернуться для их владельца штрафом.

Никита Осипов
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