Десятки тысяч митингующих против судебной реформы вновь вышли на улицы Израиля

В Израиле порядка 50 тысяч протестующих вышли на улицы накануне слушаний по одному из наиболее важных законов, которые были приняты в рамках судебной реформы. Как передаёт Тринадцатый канал, толпа собралась перед зданием Верховного суда в Иерусалиме.

Протестующие перед зданием Верховного суда в Иерусалиме. Видео © X / @OrlyBarlevEng

Протестующие смогли ненадолго заблокировать движение по одной из близлежащих улиц. На видео заметно, как полиция жёстко оттесняет демонстрантов с проезжей части. На митинге перед собравшимися выступили некоторые лидеры протестного движения и политики, в том числе глава Коллегии адвокатов Израиля Амит Бахар и бывший министр иностранных дел Ципи Ливни.