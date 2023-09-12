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11 сентября, 21:01

Десятки тысяч митингующих против судебной реформы вновь вышли на улицы Израиля

ТВ: Десятки тысяч митингующих против судебной реформы вышли на улицы Израиля

<p>В Иерусалиме 50 тысяч митингующих собрались перед зданием Верховного суда в преддверии слушаний по судебной реформе. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/Yonatan_Touval" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Yonatan_Touval</a></p>

В Иерусалиме 50 тысяч митингующих собрались перед зданием Верховного суда в преддверии слушаний по судебной реформе. Обложка © X / @Yonatan_Touval

В Израиле порядка 50 тысяч протестующих вышли на улицы накануне слушаний по одному из наиболее важных законов, которые были приняты в рамках судебной реформы. Как передаёт Тринадцатый канал, толпа собралась перед зданием Верховного суда в Иерусалиме.

Протестующие перед зданием Верховного суда в Иерусалиме. Видео © X / @OrlyBarlevEng

Протестующие смогли ненадолго заблокировать движение по одной из близлежащих улиц. На видео заметно, как полиция жёстко оттесняет демонстрантов с проезжей части. На митинге перед собравшимися выступили некоторые лидеры протестного движения и политики, в том числе глава Коллегии адвокатов Израиля Амит Бахар и бывший министр иностранных дел Ципи Ливни.

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Напомним, что израильтяне уже много месяцев выходят на массовые митинги против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе при помощи водомётов. Цель реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур.

Анатолий Симоненко
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